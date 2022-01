Vivianne Miedema: ‘Naarmate ik ouder word, realiseer ik dat je hard en direct moet zijn om iets voor elkaar te krijgen’

Door Daniel Dwarswaard



Halverwege het interview zegt Vivianne Miedema: ,,Ik ben nooit opgesloten geweest in het voetbalwereldje.’’ Ja, voetbal is vanzelfsprekend ongekend belangrijk in haar leven, maar toch echt niet het allerbelangrijkste. Het is juist ook daarom dat ze zich vanaf morgen maandelijks in deze krant op een andere manier wil laten zien dan als die goalgetter op het veld.