Vivianne Miedema nieuwe aanvoerder Oranje Leeuwinnen: ‘Sta er iets eerder dan ik verwacht had’

Door Lisette van der Geest



,,Je gaat hier naartoe vol goede energie en vol goede hoop”, zegt Vivianne Miedema vanmiddag, terwijl ze tegen een computerscherm praat. Maar die instelling werd de afgelopen dagen wel flink getest. In minder dan vierentwintig uur leek een soort domino-effect aan tegenslag bij Oranje in te treden, met een coronageval en blessures. Miedema: ,,Natuurlijk is dat even balen.”

De sterspeler is de nieuwe aanvoerder, vooraf aangewezen als nummer twee, maar vanmorgen werd bekend dat de schouderblessure die keeper Sari van Veenendaal zaterdagavond tijdens de eerste poulewedstrijd opliep zo ernstig is dat ze niet terugkeert dit EK. De enkel van Aniek Nouwen is hoogstwaarschijnlijk aanstaande woensdag onvoldoende belastbaar om tegen Portugal in actie te komen. En de vooraf geplande persmomenten in Engeland vinden voorlopig digitaal plaats. Jackie Groenen verblijft in isolatie, tot ze klachtenvrij is en negatief test op corona.

De dreiging van een verdere verspreiding binnen het team - bij klachten wordt er getest - heeft echter geen vat op Miedema. ,,We zitten al zo lang in deze coronapandemie. We voetballen al zo lang bij onze clubs. En helaas is het ook daar een aantal keer voorgekomen dat je speelsters en stafleden verliest. Sommige meiden hebben het zelf gehad, het is iets waar je uiteindelijk - hoe raar het ook klinkt - uiteindelijk wel aan went. Je bereid je er op voor, al is het uiteindelijk alsnog extreem balen natuurlijk, maar je moet er zo relaxt en goed mogelijk mee omgaan.”

Vivianne Miedema wint een sprintduel van de Zweedse Hanna Glass.

En wat blessures en tegenslag betreft: ,,Je weet ook dat het onderdeel is van voetbal.” Deze ochtend zijn de voorbereidingen op de wedstrijd tegen Portugal gestart, nadat speelsters een dag geleden de keuze hadden tussen een rustdag of een training. ,,Ik hoop dat we alles nu naast ons neer kunnen leggen en het alleen maar als extra motivatie kunnen gebruiken”, zegt Miedema. ,,We hebben alsnog veel kwaliteit binnen het team. Volgens mij heeft Mark (Parsons, red.) meer dan genoeg keuze en speelsters die klaar zijn. Dus”, zegt de speelster die uitkomt voor Arsenal en al jaren in Engeland woont: ,,We kunnen het ook zien als iets dat exciting is, iets waardoor uiteindelijk nieuwe namen opstaan.”

Van een andere rol wil Miedema niet spreken, ook al krijgt ze nu de aanvoerdersband om haar arm. ,,Anders ben je volgens mij niet de juiste aanvoerder.” Ze zat het hele afgelopen jaar in ‘het aanvoerdersgroepje’, onder leiding van voormalig bondscoach van Nederland, Sarina Wiegman, droeg ze ook al een aantal keer de aanvoerdersband. ,,Sinds Mark hier is, hebben we veel gespart over de toekomst en de ontwikkeling, vlak voordat we samenkwamen voor het EK hebben we besloten dat ik tweede aanvoerder zou worden, met de gedachte en de hoop dat Sari ons zou leiden. Helaas kan dat nu niet. Dan sta je er iets eerder dan je verwacht had.”

Het ontbreken van Van Veenendaal is ‘super balen’. ,,Zowel als speelster op doel, maar ook als persoon buiten het veld. Sari is de nummer 1 geweest, over de afgelopen vijf à zes jaar en heeft elke keer opnieuw laten zien dat ze de beste keeper is. Dus op het veld gaan we haar ook missen. Maar ze is ook iemand die heel goed een team samen kan brengen en kan motiveren voor de wedstrijden op het juiste moment. Dat is iets wat je er over de laatste vijf à zes altijd bij hebt gehad, met het geluk dat ze daarvoor eigenlijk nooit geblesseerd is geraakt. Dat ga je natuurlijk wel missen.”

The Netherlands' Vivianne Miedema reacts during the Group B match of the UEFA Women's EURO 2022 between the Netherlands and Sweden in Sheffield, Britain, 09 July 2022.