Vivianne Miedema op bezoek bij azc in Assen: ‘Als topsporter kun je veel impact hebben’

Door Daniel Dwarswaard



Ghaliaya (13) kijkt vanonder haar zwarte capuchon eens aandachtig naar Vivianne Miedema. De kinderen in het azc in Assen hebben eerder al te horen gekregen dat er vandaag een speciale gast langskomt. Het meisje herkent Miedema. Ze heeft haar wel eens op televisie gezien in een oranje voetbalshirt. ,,Jij speelt in het Nederlands elftal toch?’’ Miedema: ,,Ja, en bij Arsenal.’’ Het meisje: ,,Arsenal, wat is dat?’’