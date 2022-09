Vivianne Miedema schiet Champions League-droom van Ajax Vrouwen aan diggelen

Uitgerekend Vivianne Miedema heeft de Champions League-droom van de Ajaxvrouwen aan diggelen geschoten. In de beslissende voorrondewedstrijd in Amsterdam maakte de topscorer aller tijden van Oranje namens Arsenal het enige doelpunt, nadat de heenwedstrijd vorige week geen winnaar had opgeleverd.

Enigszins onverwachts hield Ajax vorige week Arsenal in Londen op 2-2, door twee doelpunten van Oranje-international Romée Leuchter. Dat bood natuurlijk veel perspectief voor de wedstrijd van vanavond, die zou beslissen of Ajax dit jaar in de groepsfase van de Champions League speelt of toch ‘gewoon’ Arsenal, de kwartfinalist van vorig jaar en de nummer twee van de Engelse Women’s Super League vorig seizoen.

Ajax schakelde in aanloop naar de wedstrijd tegen Arsenal al Kristanstads (Zweden) en het Duitse Eintracht Frankfurt uit en wilde vandaag de Champions League-stunt tegen Arsenal voltooien. Bij de Engelsen is Vivianne Miedema (26) sterspeelster en zij kende een goede generale afgelopen weekend in de North London Derby tegen Tottenham Hotspur, met twee doelpunten (4-0). Bij die wedstrijd werd een toeschouwersrecord gevestigd met bijna 50.000 fans op de tribunes van het Emirates Stadium.

Ook in een wat troostelozer decor, in de stromende regen op de wel uitverkochte Toekomst, onderscheidde Oranjes topscorer aller tijden Miedema zich. In wat lange tijd een uiterst stroperige wedstrijd was schoot zij vlak na rust van buiten het strafschopgebied raak, hard en strak over de grond in de hoek. Invaller Tiny Hoekstra miste nog een grote kans op de gelijkmaker.

Ajax kan zich na de uitschakeling gaan richten op de titelstrijd met FC Twente in de eredivisie. Kampioen Twente werd ook al in een voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Benfica en dus doen er geen Nederlandse teams mee dit jaar in de groepsfase van het Europese toernooi, dat eindigt met een finale in het Philips Stadion in Eindhoven. Al ligt de eredivisie voorlopig ook even stil: de Oranjevrouwen oefenen in de komende twee weken tegen Zambia en Noorwegen.

