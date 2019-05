Vlaar wil door bij AZ: Het moet raar lopen, willen we er niet uitkomen

,,Wat mij betreft niet”, zei Vlaar op de clubwebsite. Zijn contract loopt over enkele weken af, maar de verdediger geniet in Alkmaar en denkt nog geen moment aan stoppen. ,,Max (directeur voetbalzaken Huiberts, red.) en ik hebben elkaar gesproken. Binnenkort volgt een nieuw gesprek en het lijk me raar als we daar niet uitkomen", maakte Vlaar duidelijk na de 4-2 nederlaag bij Excelsior. ,,Ik heb al vaker gezegd dat ik hier op mijn plek zit. Qua fitheid gaat het eigenlijk het hele seizoen al goed. Dat is voor mezelf boven verwachting.”