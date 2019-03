Vlap en Lammers helpen Heerenveen voorbij ADO in spektakelstuk

Toch kwam Heerenveen vanavond nog tegen de verhouding in op voorsprong. ADO was feller en dreigender, maar na een bekeken pass van aanspeelpunt Lammers schoot de bijgesloten Vlap in de 21ste minuut ineens knap raak in de verre hoek. Waar ADO daarvoor gevaarlijk werd – Lex Immers en Tomás Necid waren beiden twee keer heel dichtbij – had Heerenveen daarna het grootste aandeel in het kansenfestival.



Met hoofdrollen voor de Friese spits en al trefzekere middenvelder. Want zowel Vlap als Lammers had voor rust twee keer kunnen en misschien ook wel moeten scoren. Mede dankzij knappe reflexen van Robert Zwinkels bleef het lang 0-1 in Den Haag.



Na de hervatting kreeg Vlap opnieuw een grote kans, maar de 21-jarige uitblinker vond weer Zwinkels op zijn pad. Het kon niet anders dat deze kansenmorserij afgestraft zou worden en dat gebeurde na een uur spelen ook. Op aangeven van Nasser El Khayati kopte Tomas Necid raak: 1-1.



Het was alsof Heerenveen wakker geschud moest worden, want binnen mum van tijd kwamen de Friezen weer op voorsprong. Na een lompe overtreding van Tom Beugelsdijk op Vlap, schoot Heerenveens topschutter de vrije trap er magistraal in: 1-2.



Het was alweer Vlaps veertiende doelpunt van het seizoen. Met zijn twee goals van vanavond passeerde hij daarmee ploeggenoot Lammers op de topscorerslijst. Althans voor even, want in de slotminuut maakte Lammers er nog 1-3 van. El Khayati benutte in blessuretijd nog een strafschop, maar het was voor ADO al te laat.