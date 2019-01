Vliegverkeer van en naar Zestienhoven zit ADO Den Haag dwars

Bosz keert terug in basis GA Eagles, trainer Stegeman blij met Eefde

16:36 De Friese koude en Cambuur als tegenstander, Go Ahead Eagles wacht als vanouds een pittig avondje in Leeuwarden. Toch is de Deventer ploeg van trainer John Stegeman er veel aan gelegen de negatieve reeks in Friesland eindelijk weer eens te doorbreken.