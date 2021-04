Vloet met Heracles even terug bij PSV: ‘Ik heb me vaak afgevraagd of ik niet gewoon een laatbloeier ben’

Jong Oranje Van de Looi verklapt basis­plaats Kadioglu: 'Ferdi zou bij geen enkele club in Nederland misstaan’

29 maart Jong Oranje moet dinsdag bij de afsluiter van de poulefase vooral naar zichzelf kijken en geen aandacht schenken aan de confrontatie tussen de rivalen, die bij een akkoordje het einde van het EK betekent. ,,We moeten alleen energie steken in dingen die we zelf kunnen beheersen”, stelt bondscoach Erwin van de Looi.