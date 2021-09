Voetbal Kort | Abraham bezorgt AS Roma zege, Te Wierik vrijgesproken na rode kaart

Minder jeugd, meer senioren bij start amateur­voet­bal­com­pe­ti­ties

22 september De competities in het amateurvoetbal beginnen zaterdag met ruim 1000 teams minder dan een jaar geleden. Dat meldt de voetbalbond KNVB, die concludeert dat de invloed van de coronacrisis daarmee beperkt is gebleven. De afname zit vooral in het jeugdvoetbal, bij de seniorenteams is sprake van een toename.