Voetbal Kort | Al 50.000 tickets verkocht voor CL-duel vrouwen Barça, Davies beste van Concacaf

Van Wonderen derde trainer die twee keer de IJsselder­by wint in een seizoen: ‘Bijzonder wat we hebben gedaan‘

Bob Maaskant deed het in 1982/1983, Foeke Booy in het voetbaljaar 2014/2015. Twee keer winnen in de IJsselderby is een unicum voor Go Ahead Eagles, maar aan de hand van trainer Kees van Wonderen slaagde de Deventer club voor de derde keer in die missie.

3 april