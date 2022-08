Voetbal kort | Atlético, Napoli en Juventus beginnen het seizoen goed, transferdeadline blijft 31 augustus

Uitblinken­de Xavi Simons gidst PSV met ruime cijfers langs tiental Go Ahead

PSV is na twee speelrondes in de eredivisie nog foutloos. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was zaterdagavond met 2-5 te sterk voor Go Ahead Eagles. De thuisploeg moest na een half uur met tien man verder, wat PSV aardig in het zadel hielp.

13 augustus