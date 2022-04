Voetbal Kort | Barça moet het zonder positieve Luuk de Jong doen, Noa Lang wijst Club Brugge de weg

Sjoerd Ars scoorde voor PEC én voor Go Ahead Eagles: ‘Derby is soms pure haat, maar wel met respect’

Een fan van de Beatles laat een concert van de Rolling Stones veelal links liggen. Zoals het woord Ajax in de havens van Rotterdam zelden tot goedkeurende blikken zal leiden. Aan de IJssel gelden al even drieste als ongeschreven wetten als het gaat over PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.

