Voetbal Kort | Chelsea heeft Lukaku terug voor halve finale FA Cup, Burnley ontslaat trainer

Geertruida terug bij Feyenoord tegen Slavia, ook Til in selectie

Feyenoord kan morgen tegen Slavia Praag weer beschikken over Lutsharel Geertruida. De 21-jarige verdediger miste de laatste drie wedstrijden door een blessure. Hij zit in de selectie van 22 spelers die woensdag naar Tsjechië vliegt voor de return in de kwartfinales van de Conference League.

13 april