Voetbal kort | Clubeigenaar Portland weg na misbruikrapport VS, Jong PSV - Jong Ajax in Philips-stadion

Ajax ontsnapt na benauwde slotfase in Volendam aan nieuw debacle

Ajax weet weer wat winnen, maar nog niet wat verdedigen is. Met hetzelfde elftal, maar in een andere samenstelling, kwam de kampioen tegen FC Volendam aan de bal iets beter voor de dag, maar oogde het wederom zeer kwetsbaar. Sterker nog, in de slotfase sloeg de paniek toe toen zelfs de gedoodverfde degradant ondanks na een 0-3 achterstand nog dichtbij een stunt kwam: 2-4.

8 oktober