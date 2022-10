Voetbal kort | Franck Ribéry in tranen bij afscheid, Real Madrid moet Karim Benzema missen

Willum Willumsons avontuur in Europa’s laatste dictatuur: ‘Mijn familie was banger dan ik zelf’

Hij groeide op in IJsland, voetbalde in de ‘laatste dictatuur van Europa’ en maakte in Nederland al (een beetje) naam met een belangrijke goal tegen Ajax. Willum Willumsson over de kracht van de Go Ahead Eagles-fans, het internettaboe in Belarus en de gigantische chaos bij de nationale bond. ,,Na die enorme puinhoop kan IJsland nu alleen maar vooruit.”

13:41