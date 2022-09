Voetbal kort | Hull City stuurt op wedstrijddag Shota Arveladze de laan uit

Met samenvatting Oranje met vertrouwen naar WK na winst op België, organisa­tie Final Four een feit

Het spel was niet per se spetterend, maar wéér won Oranje van België, in de laatste testwedstrijd richting het WK in Qatar: 1-0. Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut een corner van Cody Gakpo knap binnen. Bondscoach Louis van Gaal zag zijn ploeg vooral geconcentreerd, slim en degelijk spelen.

26 september