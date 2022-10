Voetbal kort | Inzetbaarheid spits vraagteken voor ManCity, trainer PSG in de wolken met aanvalstrio

Alfred Schreuder acht Ajax nog niet kansloos in Champions League in aanloop naar duel met Liverpool

Ajax geeft zich nog niet gewonnen in de Champions League. Trainer Alfred Schreuder en keeper Remko Pasveer willen met een zege op grootmacht Liverpool woensdag de vurige ambitie om te overwinteren in de koningsklasse overeind houden. ,,We zijn niet kansloos, maar dan moeten we met twee goals verschil winnen.”

25 oktober