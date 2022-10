Voetbal kort | Loïs Openda schiet Lens met hattrick naar zege op Toulouse

Zo kan Feyenoord overwinte­ren in de Europa League: alle mogelijke scenario's op een rij

Feyenoord heeft zichzelf in een lastig parket gebracht door de late nederlaag in Graz. Er moet gewonnen worden van Lazio om zeker te zijn van overwintering in de Europa League, terwijl Feyenoord bij een nederlaag ook nog met lege handen kan komen te staan. Wij zetten alle scenario's op een rij.

16:56