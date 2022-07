Voetbal kort | Malacia kan deze week debuut maken tegen Liverpool, Ronaldo laat oefentrip schieten

voorbereiding Gretig GA Eagles boekt tegen NK Zagreb tweede oefenwinst, Fernandes valt gebles­seerd uit

Go Ahead Eagles heeft de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding omgezet in winst. Zaterdagavond werd in Terwolde met 2-0 gewonnen van NK Lokomotiva Zagreb, een subtopper uit de Kroatische competitie.

2 juli