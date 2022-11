Voetbal kort | ManCity gokt pas rond Kerstmis weer op Haaland, Benzema fris naar het WK

wedstrijdverslag GA Eagles stunt na late strafschop ook bij FC Twente en verlengt ongeslagen reeks

En weer kan Go Ahead Eagles een topprestatie bijschrijven in het seizoensboek dat toch alweer aardig begint uit te puilen van de verrassingen. Voor de achtste keer op rij - negende inclusief bekertoernooi - bleef de ploeg ongeslagen. Ook FC Twente kreeg de Deventenaren in een uitverkochte Grolsch Veste niet klein. Een sterke tweede helft leverde GA Eagles een punt op: 1-1.

6 november