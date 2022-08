Voetbal kort | Mourinho belangrijk voor Wijnaldum bij transfer, Ancelotti onderschat Frankfurt niet

Video Feest in Zwolle: PEC wint eerste wedstrijd tegen De Graafschap

PEC is goed aan het seizoen begonnen. De Zwollenaren versloegen in het eerste duel in de Keuken Kampioen Divisie De Graafschap met 2-1. Thomas van den Belt en Tolis Vellios zorgden zondagmiddag voor de doelpunten aan Zwolse kant.

7 augustus