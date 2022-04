Voetbal Kort | Patrick Vieira maakt met Crystal Palace gehakt van oude liefde Arsenal

Erik ten Hag prijst winnaars­men­ta­li­teit Ajax, Danny Buijs ondanks VAR-mo­ment lovend over Bas Nijhuis

Erik ten Hag was na afloop van FC Groningen - Ajax vooral te spreken over de mentaliteit van zijn ploeg. Volgens de trainer is dat de reden dat Ajax in deze moeilijke fase wedstrijden blijft winnen: „De wil om te winnen heeft de doorslag gegeven. Als je deze mentaliteit behoudt, dan blijven de overwinningen komen.”

2 april