Voetbal kort | Real Madrid mist Karim Benzema ook tegen Girona, hattrick Loïs Openda voor Lens

LIVE eredivisie | FC Utrecht gaat voorbij Heerenveen op ranglijst bij zege in Friesland

Heerenveen krijgt vanmiddag bezoek van FC Utrecht. De Friezen hebben zeventien punten na elf speelrondes en staan daarmee zevende in de eredivisie. De Domstedelingen staan één plaats lager en verzamelden twee punten minder. Bij een zege gaat FC Utrecht dus voorbij Heerenveen op de ranglijst. De aftrap in het Abe Lenstra Stadion is om 16.30 uur, volg hier de ontwikkelingen.

11:00