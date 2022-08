Voetbal kort | Robert Lewandowski gepresenteerd in Camp Nou, PSG opent seizoen zonder Kylian Mbappé

Live eredivisie | SC Heerenveen - Sparta

SC Heerenveen en Sparta trappen het nieuwe eredivisieseizoen af. Om 20.00 uur rolt de bal in het Abe Lenstra Stadion, waar het in december nog in een 0-0 gelijkspel eindigde. De Friezen eindigden in de middenmoot, Sparta ontsnapte ternauwernood aan degradatie.

13:08