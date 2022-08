Voetbal kort | Sarina Wiegman ziet weer international stoppen, Rick Karsdorp wint met AS Roma

PEC Zwolle verslaat ook VVV Venlo met ruime cijfers

PEC Zwolle heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt en blijft daarmee ongeslagen in de eerste divisie. In Venlo werd VVV met 0-4 verslagen. Kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor VVV-speler Jens Jacobs, waardoor de Zwollenaren een groot deel van de wedstrijd tegen tien man speelden.

21 augustus