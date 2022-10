Voetbal kort | Vivianne Miedema zet record neer met Arsenal, Chiellini en Bale ruiken titel in VS

Aanvoerder Bas Kuipers is na familie­leed weer van de partij bij Go Ahead Eagles

Hij miste een aantal trainingen en de duels met NEC en Helmond Sport. Maar Bas Kuipers is zaterdag in de Adelaarshorst tegen Excelsior (aftrap 21.00 uur) weer van de partij. Na het overlijden en het afscheid van zijn vader, trainde de aanvoerder van Go Ahead Eagles deze week weer volop.

28 oktober