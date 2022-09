Voetbal kort | Zakaria Aboukhlal matchwinner Toulouse, Real Madrid blijft foutloos

GA Eagles worstelt en komt door Kuipers’ eerste eredivisie­goal ooit boven: ‘Ik moet anderen helpen’

Wedstrijd 119, goal nummer 1. Bas Kuipers slaat vrijdagavond in en tegen Volendam (2-3) voor het eerst in zijn loopbaan doeltreffend toe in de eredivisie. En ach, dan doet de aanvoerder van Go Ahead Eagles er direct nog maar eentje bij.

10 september