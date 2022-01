Voetbalanalist Leonne Stentler gaat aan de slag bij PSV

Voetbalpod­cast | ‘De KNVB mag zich zorgen gaan maken’

De eerste wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal zijn uitgesteld doordat een coronatsunami toesloeg in de selectie. Daardoor gingen Excelsior-ADO Den Haag en Top Oss-Jong AZ dit weekend niet door. Hoe gaat dit de komende weken de eredivisie beïnvloeden? Het is een van de thema’s in de AD Voetbalpodcast waarin Etienne Verhoeff vandaag praat met Maarten Wijffels.

