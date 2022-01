Voetbalclubs mogen weer fans in stadion toelaten, maar wel onder voorwaarden

Goal roept bij Erik ten Hag herinnerin­gen op aan Real Madrid: ‘Bal toen ook niet helemaal over de zijlijn’

Waar bij PSV na de op discutabele wijze besliste topper de woede overheerste, was Erik ten Hag vooral trots dat Ajax de koppositie in de eredivisie had heroverd. ,,We kunnen heel tevreden zijn met de manier waarop we hier winnen. We waren rustig aan de bal en de twee doelpunten die we maken zijn plaatjes”, reageerde de trainer van Ajax bij ESPN.

23 januari