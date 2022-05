Voetballende broertjes Bajraktaraj groeiden op bij Feyenoord en zien club nu naar Albanië komen

Bekim Bajraktaraj haalt zijn schouders op. ,,Het lijkt inderdaad wel voorbestemd’', lacht de 47-jarige Rotterdammer. Alsof hij over een magneet beschikt en Feyenoord naar zich toetrekt. De voormalig jeugdspeler van de club, die jarenlang met Giovanni van Bronckhorst in één elftal speelde heeft samen met broertje Bekri (46) twee restaurants. Eentje in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, en eentje in Tirana, de hoofdstad van Albanië. De eerste de stad waar Feyenoord het tot op heden zo succesvolle avontuur in de Conference League begon en de tweede de speelstad waar op 25 mei de bekroning moet volgen tijdens de finale in de Arena Kombëtare.