Voetbalnomade Denis Mahmoduv trekt shirt van ACN Siena 1904 over de schouders

De 30-jarige Apeldoorner is momenteel in de Toscaanse stad. ,,Ik ben hier nu een paar dagen en heb net met de groep getraind en de medische keuring gedaan. Hopelijk kan ik aankomende zondag meedoen - tegen Grassina - als ik tenminste speelgerechtigd ben.”

Bureaucratische details omtrent zijn registratie voor de Serie D moeten nog worden afgewikkeld. Dat heeft te maken met zijn verblijf als buitenlander. ,,Dat kan nog een paar dagen duren. Als het goed is krijg ik morgen mijn appartement”, vertelt hij.

Mahmudov, die in de afgelopen zes jaar in Rotterdam woonde, was transfervrij omdat zijn contract bij KSV Roeselare vorige maand werd ontbonden vanwege faillissement van de Belgische club. ,,Ik was daar twee maanden en heb daar dingen meegemaakt die ik in het Oostblok nooit meemaakte. We trainden alleen maar en ik kreeg geen salaris, appartement of auto. Ik kon niet naar de training, omdat we niet van het hotel werden opgehaald en er werden valse contracten ondertekend. Ze waren teruggezet naar de derde klasse en wilden graag weer omhoog, maar voor mij zijn het alleen maar slechte herinneringen.’’

Nieuwe start

Bij Siena, de nummer 12 van de Serie D-groep E, hoopt de aanvaller op een nieuwe start. Ook de Italiaanse club heeft een opvallend verleden. ,,ACN Siena 1904 is een grote club die vroeger (2011-2013) in de Serie A speelde, maar door financiële problemen is weggezakt. Nu hebben ze een groep nieuwe eigenaren. Mijn zaakwaarnemer had gesprekken met de club en ze hebben mij in de voorbereiding wel drie of vier keer gevraagd. Ik zei steeds nee, omdat ik Nederland ook een paar opties had in de Keuken Kampioen Divisie. Ik zat nog zonder club, dus heb ik de vijfde keer ‘ja’ gezegd.’’

Quote In Nederland vinden ze je al snel een oude speler, in Italië kan je wel tot je 35ste mee Denis Mahmudov, ACN Siena 1904

De aanvaller, vorig jaar actief bij Pyunik Erevan in Armenië, wil in Italië weer in zijn ritme komen en wekelijks spelen. ,,Het contract tot het eind van het seizoen heb ik al in Nederland getekend. Ik word dit jaar 31 en in Nederland ben je dan al snel oud. In Italië vinden ze van niet, daar kan je tot je 35ste mee. Ik wil snel fit worden, het liefst lekker als schaduwspits spelen en belangrijk zijn voor het team met goals en assists. Het niveau is te vergelijken met de tweede divisie. Kampioen worden is mijn doelstelling en ook van de nieuwe eigenaren moeten we promoveren. Ze hebben er veel geld in gestopt.”