Voetbalpodcast | ‘Alfred Schreuder van Lionel Messi naar Bas Dost’

Van Lionel Messi naar Bas Dost. Het is de carrière van Alfred Schreuder de laatste maanden in een notendop. Schreuder is de opvolger van de vertrokken Clement. ,,Club Brugge heeft de ambitie om hetzelfde te doen als Ajax. Overwinteren in de Champions League. De top van Europa tergen’’, verklaart Wijffels de keuze van Brugge en Schreuder. ,,Alleen dit jaar hadden ze geen gelukkige loting in de Champions League, maar zelfs in de Europa League overwinteren ze niet. Ze zijn nog niet zover als Ajax. Daar mag Schreuder voor gaan zorgen.’’

Wat kunnen we van de trainer Schreuder verwachten? ,,Hij is een inhoudelijk sterke trainer. Het viel me ook op dat Ziyech onlangs vertelde dat Bosz en Schreuder de meeste invloed op zijn carrière hebben gehad. Dan zul je in de menselijke benadering ook iets brengen waar zo’n jongen iets mee kan. Ik vind het mooi dat Schreuder nu de kans krijgt om zo’n Belgische topclub te leiden.’’

Strijd om Veerman

In Nederland is het getouwtrek begonnen rondom Joey Veerman. Na Feyenoord heeft nu ook PSV interesse in de middenvelder van SC Heerenveen. ,,Dit is wel het moment voor Heerenveen om een slag te slaan. Maar waar moet Veerman bij PSV spelen op het middenveld? Schmidt houdt van een bepaald type middenvelder. Naast Sangaré ziet hij het liefst een voetballer met power en loopvermogen. Bij Feyenoord speelt hij zich sneller in de basis dan bij PSV denk ik.’’

