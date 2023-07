Voetbalpodcast | ‘Als PSV de Champions League niet haalt, ligt er straks een bonnetje klaar’

,,Met name op aanvallers moet je wachten. Die laten zich niet snel vastleggen en vinden het ook niet erg om een aantal weken later in te stromen”, analyseert Mossou de eerste transfers in de eredivisie. Twee clubs springen eruit met nieuwe spelers. ,,Dat is niet gelijk koopwoede. Transfervrije spelers kan je eerder vastleggen, maar er gaat echt nog veel gebeuren. Veel clubs zitten in de wachtkamer. Het belangrijkste is dat je in je elftal je as rond hebt.’