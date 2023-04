Voetbalpodcast | ‘Blijkbaar heeft Ajax het volle vertrouwen in Heitinga, dan moet je er ook voor gaan’

Georginio Wijnaldum met AS Roma terug bij Feyenoord: ‘Voelt gek om tegen club te spelen die je support’

Feyenoord - AS Roma is gezien de recente voorgeschiedenis een fraai affiche in de kwartfinale van de Europa League. Ook voor Georginio Wijnaldum (32), al was hij net als zijn club niet blij met de loting. ,,We weten dat Feyenoord revanche wil.’’