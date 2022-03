Voetbalpodcast | ‘Dat amateurtoneel van Ajax over Wijndal, wat een kinderachtige onzin’

In tegenstelling tot Ajax afgelopen weekend, struikelde PSV niet over Go Ahead. ,,Die rode kaart was bepalend in de wedstrijd. Je moet in dit soort wedstrijden soms de mazzel hebben dat je bepaalde fases doorkomt. Als je dan op slag van rust die rode kaart krijgt, net na de 1-1, dan is het een moeilijker verhaal. PSV heeft gewoon veel meer kwaliteit in de selectie. Overigens die Adelaarshorst zag er weer fantastisch uit. Heerlijke club en stadion. Je gunt zo’n kleine club als Go Ahead een keer een bekerfinale.’’