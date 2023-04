Voetbalpodcast | ‘Dat Xavi Simons als 19-jarige PSV draagt is niet goed’

,,Die netten in de Kuip bij Feyenoord-RKC blijft wel iets treurigs”, begint Wijffels. ,,Ik ben alleen benieuwd hoe het volgend seizoen gaat. Je moet hopen dat dit niet standaard wordt in dat stadion.” Verder kende Feyenoord een probleemloos weekend. ,,Dat komt aan de ene kant door Mats Wieffer en zijn loopacties en een spits dit in vorm is met Santiago Giménez. Aan de andere kant, de instelling van RKC was ook wel een beetje naïef.”

PSV versloeg in de strijd om plek twee Excelsior, Ajax had geen kind aan Fortuna Sittard. In Amsterdam ging het ook over Brian Brobbey. De laatste tien wedstrijden had hij slechts één keer een basisplek. ,,Sommige spelers hebben een kleinere motor. Bij PSV had Donyell Malen dat bijvoorbeeld. Daar ging ook het verhaal dat hij maar zeventig minuten kon spelen. Het eerste beeld van Brobbey wat mij voor staat is bij een EK onder 17 in Ierland. Toen zag ik hem zestig meter terugsprinten om balbezit te houden. De bondscoach van dat team zei ook dat hij zoveel verdedigend werk deed. Blijkbaar is profvoetbal toch wat anders.”