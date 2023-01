Voetbalpodcast | 'De Feyenoordselectie is nu wel dun en fragiel’

Feyenoord komt vanavond in actie tegen PEC. In de Kuip werd lang gehoopt op Zerrouki als wintertransfer, maar dat ging niet door. ,,Feyenoord wilde een directe versterking hebben. Voor Slot is het afketsen van de transfer van Zerrouki wel pijnlijk. Feyenoord overweegt nu een middenvelder en een verdediger te halen die er nog in moeten groeien. Daarmee nemen ze wel een risico. Kökçü staat bijvoorbeeld op vier gele kaarten. Als hij dit weekend een kaart krijgt mist hij de Klassieker. En wie heb je dan om hem te vervangen?”

Voor die Klassieker, over anderhalve week, worden in de Kuip speciale netten gehangen, zodat supporters niets naar het veld kunnen gooien. ,,Het is de eerste Klassieker weer met publiek in de Kuip. Het is een beladen wedstrijd waar spanning op staat. Sjoerd Mossou had er een goede column over in de krant. Maar Feyenoord vraagt ook wel terecht hoe moeten we het oplossen? Want dat is nog niet zo makkelijk.”