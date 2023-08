Voetbalpodcast | ‘Dest moest als de brandweer komen bij PSV, want Bosz heeft geen verdedigers meer’

,,Cyriel Dessers zat op de persconferentie en die herinnerde de journalisten nog even aan zijn twee goals in de Kuip tegen PSV als spits van Feyenoord”, vertelt Elfrink de podcast. ,,Die heeft er wel zin in. Rangers heeft met Dessers, Danilo en Sam Lammers een eredivisievoorhoede. Iedereen denkt dat het een makkelijk zege gaat worden voor PSV, maar ik weet dat nog niet. Die wedstrijd tegen Vitesse heeft ook wat problemen laten zien.”

Rangers-PSV is een rematch van vorig seizoen. PSV struikelde met de Champions League in zicht over de horde Rangers. Maar bij beide teams is het nodige veranderd. ,,Bij PSV is de situatie een jaar later wel veranderd. Je hebt het gevoel dat er iets meer rust is. Vorig jaar stond er heel veel financiële druk op de wedstrijd tegen Rangers en speelde een eventueel vertrek van Gakpo. Je hebt nu het idee dat er minder stress is.”