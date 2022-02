Voetbalpodcast | ‘Deze bekerronde was bedroevend’

Bekervoetbal, reacties uit Amsterdam, de rust in Rotterdam en een docu-tip voor iedere voetballiefhebber. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff deze zaken met Mikos Gouka.

Over de spanning in de TOTO KNVB-beker zijn ze snel klaar deze aflevering. ,,Deze bekerronde was bedroevend. Alle wedstrijden, zowel bij Ajax, PSV als AZ, waren al voor de rust beslist. De clubs die verloren, hebben geen goal gemaakt. Nee, daar moesten we het niet van hebben.’’

Overmars

Dus keken ze met interesse naar het eerste interview dat Erik ten Hag gaf na het vertrek van Marc Overmars en de onrust binnen de club. ,,Ten Hag heeft het volgens mij goed gedaan voor de camera. Hij heeft het juiste gezegd. En in tegenstelling tot de spelersgroep heeft Ten Hag hier wel last van, denk ik. Hij moet dingen uitleggen waar hij geen zin heeft. Hij wil over voetbal praten.’’

Terwijl het rommelt in Amsterdam en Eindhoven, is het rustig in Rotterdam. Gouka: ,,Het is een goed nieuwsshow uit Rotterdam. Iedereen is blij met de trainer en technisch directeur. Het verbaast me dat Feyenoord het contract met Frank Arnesen nog niet heeft verlengd nu.’’

