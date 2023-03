Voetbalpodcast | ‘Deze nederlaag deed me heel erg denken aan die 4-0 in 2017 onder Dick Advocaat’

,,Dit was zeker een van de pijnlijkste nederlagen van Oranje die ik heb gezien”. vertelt Mossou. ,,Hij deed me denken aan 2017. Toen won Frankrijk ook met 4-0 en was Nederland onder Dick Advocaat kansloos. Dat Nederlands elftal speelde net als nu op een hele naïeve manier. Ze werden compleet weggeblazen. Destijds moest Advocaat schipperen met zijn opstelling en besloot toen 4-3-3 te spelen. Koeman deed hetzelfde. Hollandse school en dan in de val lopen.”

Koeman liet bij zijn presentatie weten weer 4-3-3 te willen gaan spelen met Oranje, nadat Louis van Gaal op het WK in Qatar over was gestapt naar 5-3-2. ,,Het hele WK ging het over de speelwijze van Oranje. Dat was verre van leuk voetbal om naar te kijken. Het was nodig om op het WK kans te maken, zei Van Gaal, want dan moet je je aanpassen tegen toplanden. Dat hebben we vanavond dubbel en dwars teruggezien.”