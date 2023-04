Voetbalpodcast | ‘Dit incident heeft enorme impact op Feyenoord’

,,Er zijn in Nederland heel veel partijen die gefaald hebben op het gebied van supportersproblematiek’, blikt Mossou terug op de gebeurtenissen in Rotterdam woensdag. ,,Politie en overheden hebben steken laten vallen. Clubdirecteuren en de KNVB zijn er medeverantwoordelijk voor. We hebben er een zooitje van gemaakt. Dat begint bij de daders wil ik vooropstellen. Maar het is goed dat er nu een protocol is vanuit de KNVB. ”

Een dag na de wedstrijd waren de gevolgen van het aanstekerincident in de Kuip voelbaar in Rotterdam. Toch werd het incident door sommigen gebagatelliseerd. ,,Het gaat om een optelsom van problemen. Of het nou belachelijk veel vuurwerk is, spreekkoren op het plein voor het stadion of de haat richting de spelersbus van Ajax als die aan komt rijden. Het is een cultuur die te lang is vergoelijkt. Die aansteker is uitvloeisel van. Het klopt, in 1980 werd er een asbak naar een grensrechter gegooid bij NAC-Feyenoord. Maar dat is nog geen reden om dit goed te praten. Het is een keer genoeg. Dat is aan Feyenoorders zelf.”