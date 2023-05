Voetbalpodcast | ‘Een succesvolle trainer als Arne Slot laat je niet voor vijf miljoen euro gaan’

Voetbalpod­cast |‘De landstitel leeft anders dan in 2017 in Rotterdam’

De fitheid van Brian Brobbey en Ajax en de fitheid van Feyenoord. Het is een groot contrast. Wat doet Arne Slot om zijn spelers fit te houden? Is er eigenlijk al kampioenskoort in Rotterdam? En is Messi op weg naar Saoedi-Arabië of toch Barcelona? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka.