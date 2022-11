Voetbalpodcast | ‘Feyenoord is nog geen machine die naar de titel dendert’

De eredivisie zit erop voor 2022. Op 6 januari 2023, drie weken na de WK-finale in Qatar, wordt de competitie weer hervat. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka koploper Feyenoord, de crisis in Amsterdam, maar uiteraard ook het WK.

Feyenoord is ‘winterkampioen’ dankzij het puntenverlies van Ajax en PSV eerder dit weekend, waarna het team van Arne Slot zondagavond zelf met 5-1 won van Excelsior en zo drie punten meer heeft na 14 van de 34 speelrondes ,,Wij noemen het winterkampioen. Dat is wel een verrassende wending van het seizoen", reageert Mikos Gouka. ,,Ze hadden een makkelijker programma tot deze winterstop. Ik zie in Feyenoord nog geen machine die doordendert naar het kampioenschap. Maar Ajax, PSV en Feyenoord ontlopen elkaar niet veel, dat is wel duidelijk.”

Verder bespreken ze de clausules van Slot in zijn contract, waardoor hij deze winter niet kan vertrekken bij Feyenoord. Maar ze kijken ook naar Ajax en PSV. Mossou: ,,De positie van Alfred Schreuder wordt heel moeilijk. Maar als je er van een afstand naar kijkt, dan denk ik dat elke trainer het bij Ajax moeilijk had gehad. Erik ten Hag heeft aan iets gebouwd. Hij heeft er relatief lang gezeten en dan is de periode erna altijd moeilijk.”

,,En PSV heeft vier nederlagen op veertien duels in de eredivisie. Dat is gewoon heel slecht’, vult Gouka aan. Ook de situatie rond Jasper Cillessen komt aan bod en het WK dat komende zondag van start gaat in Qatar.

