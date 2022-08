Voetbalpodcast | ‘Feyenoord is nog lang niet uitgewinkeld’

Feyenoord oefende deze week tegen FC Dordrecht. Opvallend, want zondag speelde ploeg van Slot nog tegen Vitesse in de Eredivisie. Dat heeft alles te maken met de denkwijze van de trainer. ‘Het is de nieuwe strategie van Feyenoord, niet van Slot. Hij deed het in het verleden bij AZ ook al op deze manier. Veel clubs klagen over het volle programma. Feyenoord wil dat ritme oppakken van drie wedstrijden in acht dagen. Vanaf september tot november hebben ze dat schema. Daarom wil hij dat ritme er nu al inbrengen bij de spelers. Hij wil de intensiteit eerder opschroeven dan doordeweeks wat gas terugnemen.’

Kritiek op Ten Hag in Engeland is in één week flink toegenomen. ‘Daar is van te voren wel voor gewaarschuwd. Bij de Engelse media wordt de onderste steen bovengehaald als het niet goed gaat. En zeker bij Manchester United. Als je dan ook nog de boel probeert te repareren met Arnautovic, dan is het publiek teleurgesteld en krijg je de volle laag.’



Verder de tactiek van Giovanni van Bronckhorst, het schuiven met de openingswedstrijd van het WK en voetballers en criminelen.



Beluister de hele podcast via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.