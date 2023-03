Voetbalpodcast | ‘Feyenoord voelt het moment om toe te slaan perfect aan’

Feyenoord plaatste zich voor de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi . Ajax en PSV hopen zich daar vanavond bij te voegen. Dan moet er wel gewonnen worden van respectievelijk De Graafschap en ADO Den Haag. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff de situatie in Eindhoven met Rik Elfrink en hij belt Spakenburg-doelman Alessandro Damen.

,,Je zag dat Heerenveen een beetje wankelde in de tweede helft. Feyenoord voelt dat perfect aan en Santiago Giménez benut die kans gelijk’, blikt Elfrink terug op het bekerduel. ,,De eerste helft was niet goed natuurlijk van de Rotterdammers. Maar ze strijden nu nog op drie fronten om een prijs. Dat is ontzettend knap en als Feyenoord Spakenburg loot ligt de weg naar de finale open.”

De spelers van Spakenburg dromen ook hardop van de Kuip. ,,Thuis tegen Feyenoord is goed, maar als het een uitwedstrijd is doe dan maar de Kuip", zegt Alessandro Damen in de AD Voetbalpodcast. ,,Ik vraag me wel af of we thuis mogen spelen voor de VAR.”

PSV komt in actie tegen ADO Den Haag vanavond en mist Walter Benítez, de doelman. ,,Dat is wel een flinke aderlating voor PSV. Hij is aan een sterke periode bezig. Tegen Feyenoord hield hij bijvoorbeeld PSV in de wedstrijd. Benítez heeft geen topseizoen gedraaid, maar het is wel een goede keeper. Nu moet Joël Drommel er staan. Het is wel een beetje een gok. Je weet niet hoe hij ervoor staat. Vorig seizoen had je het gevoel dat hij iedere wedstrijd tien centimeter kleiner werd.”

Verder bespreken ze de missie van Earnest Stewart in Eindhoven. Welke keuzes gaat hij maken? Beluister de AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD app of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Rik Elfrink. © AD Video

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.