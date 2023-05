Voetbalpodcast | 'Het is belachelijk wat spelers en trainers te lezen krijgen op social media’

Ajax verloor dit seizoen al veel. De Amsterdammers werden in de eredivisie derde en na de nederlaag tegen FC Twente kwam Steven Berghuis op social media omdat hij een supporters een klap had gegeven. ,,Als bekende voetballer moet je jezelf kunnen beheersen, hoe moeilijk dat ook is”, zegt Gouka over het incident. Wijffels: ,,Het is belachelijk wat trainers en spelers op social media naar hun hoofd geslingerd krijgen. In de situatie van Berghuis ben ik wel benieuwd of daar inderdaad sprake was van racisme, zoals een getuige aan Tubantia heeft verteld.”