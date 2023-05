Voetbalpodcast | 'Het is een sterke beslissing van Ruud van Nistelrooij’

,,Ik ken Van Nistelrooij al langer, ook als speler. Hij kan heel onafhankelijk een keus maken die heel rigoureus de andere kant op de gaat”, vertelt Maarten Wijffels na de persconferentie in Eindhoven. ,,Na de grieven van spelers die hij dinsdagavond te horen kreeg in een gesprek met de directie, wilde hij geen toneelstukje meer opvoeren.” En dus stapte hij op. Vlak voor het belangrijke duel met AZ komend weekend. PSV neemt afscheid van een oud-speler met flinke staat van dienst. ,,Weer vertrekt een clubicoon beschadigd bij PSV. Eerst Van Bommel, toen John de Jong en nu Van Nistelrooij. Van het warme en gemoedelijke PSV is nu geen sprake in de beeldvorming. Bijkomend probleem is dat je nu wel je complete staf moet vervangen. Want de assistenten, Rutten en Ooijer, vertrekken ook na dit seizoen.”

Menig Feyenoord supporter hoopte woensdag duidelijkheid te krijgen over de toekomst van trainer Arne Slot. ,,Het is een frustrerende dag geweest in Rotterdam”, zegt Mikos Gouka. ,,De conclusie is dat ze verder praten. Dat betekent dat de deur voor Spurs nog niet dicht is. Het is een beetje apart dat de zaakwaarnemer van Slot komt praten over Spurs, maar ze is niet van Spurs. Het heeft meer tijd nodig en dat komt mij een beetje onprofessioneel over. Het duurt te lang dit proces.”