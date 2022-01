Voetbalpodcast | ‘In Brian Brobbey schuilt echt een fenomeen’

Ajax heeft geluk bij een ongeluk. Nu Haller is uitgeschakeld in de Afrika Cup lijkt het spitsenprobleem opgelost. Als het al een probleem was. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Johan Inan de opties van Ten Hag voorin. Maar ook het statement van de clubs in het betaald voetbal, de nieuwe trainer van FC Groningen en de nieuwe man van FC Utrecht.

Hij kwam, scoorde en raakte geblesseerd. Het zijn de eerste weken van Brian Brobbey in 2022 in een notendop. En hij maakte in die eerste wedstrijden ook indruk. ,,Ajax heeft een hoop talenten, maar in Brobbey schuilt echt een fenomeen. Hoeveel speeltijd hij ook krijgt, hij is altijd gevaarlijk, creëert altijd kansen en is vaak betrokken bij doelpunten. Hij is snel, hij is sterk. Hij heeft charisma. Als hij fit blijft moet ik het nog zien in de aanloop naar het WK...Ik loop misschien wat hard van stapel, maar toch.’’

Ajax krijgt Haller in elk geval terug uit de Afrika Cup nu Ivoorkust is uitgeschakeld. Al ziet Inan voorin ook nog wel kansen voor Danilo. ,,In de zestien is Danilo misschien wel de grootste killer van de drie bij Ajax. Hij heeft een contractverlenging aan de kant geschoven. Er is wat interesse uit het buitenland, maar elke club in de eredivisie zou blij zijn met Danilo in de spits.’’

Statement

Naast het gedoe in Heerenveen, het vertrek van Henk Veerman naar FC Utrecht en de komst van Frank Wormuth bij FC Groningen bespreken ze ook het statement van de clubs uit de eredivisie. De clubs willen het stadion gevuld hebben voor twee derde in plaats van een derde. Al kwam FC Twente gisteren met een nieuwe statement: óf twee derde óf geen toeschouwers. ,,Het statement dat de clubs gezamenlijk uitbracht vond ik heel goed. Om de mensen in Den Haag te laten beseffen: tot hier en niet verder. Ik denk ook dat je niet break even kan draaien met een stadion dat voor een derde is gevuld. Er komt bij een wedstrijd veel kijken. Van stewards tot beveiliging. Het statement van FC Twente is dapper, maar ze staan nu alleen.’’

Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via jouw favoriete podcastplatform of via AD.nl en de AD App.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media