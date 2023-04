Voetbalpodcast | ‘Italië is dit seizoen het voetballand van Europa’

,,Ik denk dat AC Milan tegen City de finale gaat worden van de Champions League’, stelt Gouka op de vraag wie de finale gaan halen. ,,City is favoriet voor de eindzege voor mij. AC Milan in de finale omdat er bij Inter wel van alles aan de hand is. Aan de andere kant...bij Juventus is van alles aan de hand, bij AS Roma werd deze week een directeur eruit gegooid. Maar als je kijkt naar die resultaten is Italië dit seizoen het voetballand in Europa.”

Feyenoord treft ook een Italiaanse tegenstander. En de vraag is wie de doelpunten gaat maken voor Feyenoord tegen AS Roma. ,,Die voorhoede van Feyenoord zat bij AS Roma in de tang. Over Gimenez werd al gezegd dat het zijn laatste seizoen in Rotterdam zou zijn, maar die was nauwelijks zichtbaar. Je zag dat het nog geen kant en klare speler voor de Europese top is. Misschien dat AS Roma nu wat meer ruimte laat.”