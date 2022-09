Voetbalpodcast | ‘Jong Oranje is een pleisterplaats voor internationals met een WK-droom’

Verniel­zuch­ti­ge fans bezorgen PEC Zwolle boetes en rekeningen: dit gaat de club er aan doen

PEC Zwolle betaalde afgelopen seizoen 135.000 euro aan boetes en schadeclaims wegens misdragingen van supporters. Dat moet anders, vindt de nieuwe algemeen directeur Xander Czaikowski. ,,Als we zo doorgaan, komen we misschien wel uit op een miljoen euro schade per jaar.”

19 september